Le Figaro: Отношения с Европой охладели, Путин отправился в Китай

В статье Пьера Авриля под названием «Отношения с Европой охладели, Путин отправился в Китай» в газете Le Figaro сообщается о том, что Владимир Путин прибыл в Китай для укрепления экономических и стратегических связей.

В разгар холодной войны, которая началась из-за украинского кризиса, у России с Китаем продолжается ​​«медовый месяц». Владимир Путин начал во вторник свой двухдневный визит в Шанхай, символизирующий то, что Россия, разочарованная Западом и пострадавшая от санкций, введенных Вашингтоном и Брюсселем, повернулась в сторону Азии. Впечатляющая когорта российских руководителей сопровождает Президента РФ, в том числе глава компании Газпром Алексей Миллер и глава компании Роснефть Игорь Сечин, которые еще год назад подписали 30-летние контракты в сфере энергетики. Стороны должны будут подписать около 43 различных документов, но только один контракт будет символизировать возобновление теплых отношений между двумя бывшими сверхдержавами коммунистического мира: договор о ежегодной поставке Газпромом 38 млрд. кубометров газа китайской компании CNPC. Переговоры длятся уже около двадцати лет, но сегодня подписание договора перешло в «заключительную фазу», – сказал Владимир Путин.

После того, как Владимир Путин удостоился чести принимать в Сочи в марте 2013 Си Цзиньпиня, для которого это был первый зарубежный визит, Президент России уже в пятый раз встретится со своим китайским коллегой. Для Владимира Путина, которому Вашингтон угрожает дипломатической изоляцией, эта встреча тет-а-тет как нельзя своевременно: даже если Пекин, который старается придерживаться принципа «невмешательства», смутила аннексия Крыма, он должен встать на защиту России, пострадавшей от западных санкций. Не изменяя своей классической модели отношений с Европой, которые всегда были переменчивыми, и в этот раз Москва великолепно использует стратегический противовес, который предлагает Китай. В понедельник в своем заявлении, время для которого выбрано не случайно, министр иностранных дел Сергей Лавров призвал «переосмыслить» отношения России с ЕС и НАТО.

На бумаге сотрудничество выглядит очень перспективным. Товарообмен между Россией и Китаем, который сейчас в пять раз меньше, чем между Россией и Европой, может увеличиться в два раза, заявили представители обеих стран. Китайская экономика очень нуждается в сырье, тогда как Россия стремится диверсифицировать поставки за пределами рынка ЕС. Ей также нужны технологии, которые Россия, в целях укрепления отношений с Китаем, готова предоставить. В сфере космонавтики Китай продолжает переговоры о покупке ста самолетов Superjet 100 (ближнемагистральный пассажирский самолет на 100 мест), разработанных компанией «Гражданские самолёты Сухого», которые приближаются к завершению.

В то же время, Китай начал промышленное сотрудничество с тем же российским производителем для строительства гражданского самолета на 300 мест (МS 21), что позволит ему отказаться от самолетов Airbus и Boeing. «Учитывая огромные размеры рынка, угроза для этих двух компаний, тем не менее, остается минимальной», – отметил один из производителей, для которого наибольший интерес в партнерстве двух стран представляет будущее сотрудничество Китая и России в военной сфере. Тем временем, Китай приобрел лицензию на одноместный истребитель «Сухой 27», и заинтересован в более легких российских вертолетах Ми-26.

Эти переговоры, которые проходят на фоне украинского кризиса, сопровождаются размышлениями лидеров Китая и России над новой «архитектурой международных отношений», как ее охарактеризовал российский президент. Си Цзиньпин и Владимир Путин примут участие в форуме по вопросам безопасности в регионе, а также будут присутствовать на совместных учениях в Южно-Китайском море. Тем не менее, никто в Москве не думает, что президент России полностью отвернется от Евросоюза и броситься в объятия Китая. Он отрицает любые намерения создания «военно-политического союза». В российском обществе, для которого характерен протекционизм, Китай воспринимают как угрожающую силу, которая одними только дешевыми продуктами после Европы может затопить российский рынок.

Более того, Россия нуждается в новых технологиях, которые Китай не в состоянии предложить ей. «У Путина нет намерения противопоставить пару Россия-Китай и пару ЕС-НАТО», – сказал Алексей Маслов, декан факультета Востоковедения в Высшей школе экономики. Кое-кто в Кремле подозревает, что Пекин использует положение России, чтобы заключить договор со скидкой на поставки газа.