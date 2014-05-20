ООН завершает некоторые проекты в Крыму в связи с их сложным воплощением в жизнь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщила журналистам постоянный представитель Программы развития ООН в Украине Алессандра Тиссо после открытия третьей фазы проекта «Местное развитие, ориентированное на общество».

«Мы продолжаем воплощать некоторые проекты в Крыму, поскольку потребности людей требуют такого подхода», - отметила она.

«Как вы знаете, есть резолюция Генеральной ассамблеи ООН по Крыму, и потребности общин в Крыму находятся под нашим вниманием», - напомнила Тиссо.

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Однако она отметила, что «это намного сложнее сейчас, и некоторые проекты находятся на стадии завершения».

Проект «Местное развитие, ориентированное на общество» взаимодействует с местными органами власти, общественными организациями и частным сектором по всей Украине с целью развития и воплощения в жизнь инициатив, которые имеют целью улучшение условий жизни людей. На протяжении третьей фазы проект будет поддерживать правительство Украины в проведенные реформы децентрализации и способствовать восстановлению основных объектов социальной и коммунальной инфраструктуры в сфере здравоохранения, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами.