Проект создания игорной зоны в Крыму разрабатывается - Аксенов

Создание в Крыму игорной зоны находится в стадии разработки технико-экономического обоснования. Об этом сегодня в нелегитимном Госсовете Крыма сообщил самопровозглашенный премьер-министр Сергей Аксенов, сообщает Крыминформ.

"Есть только решение о том, что игорная зона вообще будет создана в Крыму", - подчеркнул он, добавив, что в настоящее время проект разрабатывается и изучаются сопутствующие его реализации детали.

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"Все решения, которые мы примем, будут носить чисто прагматичную основу - сколько получит бюджет, сколько будет рабочих мест, сколько налогов и куда попадет", - заявил нелегитимный премьер.

По словам главы нелегитимного правительства, все проекты по развитию экономики Крыма только разрабатываются.

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"Необходимо учитывать особенности каждого региона, экологические проблемы, - пояснил Аксенов. - Однозначно ничего не могу сказать с ходу, поскольку сейчас идет подгонка под российское законодательство всех наших проектов".