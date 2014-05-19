Задержанных под Славянском террористов и российских журналистов доставили в Киев - СБУ

Задержанные вчера под Славянском террористы и два российских журналиста доставлены в Киев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил председатель СБУ Валентин Наливайченко.

Он отметил, что с указанными лицами проводятся следственные действия, информация, подкрепленная документами и изъятыми вещественными доказательствами, направлена в Представительство Совета безопасности ООН в Украине.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства обороны, 18 мая украинские военные задержали возле Краматорска группу террористов и российских журналистов.

По словам заместителя секретаря СНБО Виктории Сюмар, задержанные журналисты LifeNews Олег Сидякин и Марат Сайченко оказывали информационное содействие терроризму.