Стрелков в отчаянии: его «подчиненные» не с киевской «хунтой» воюют, а грабят инкассаторов - Филатов

Об этом Gordonua.com заявил заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Борис Филатов.

«Если вы посмотрите на биографию Стрелкова, он искренне уверен, что борется на востоке Украины за победу так называемого «русского мира». Он принимал участие в приднестровском конфликте, в боснийском, добровольно ездил в Чечню. Этот человек живет в своем иллюзорном мире, и вдруг столкнулся с донбасскими реалиями. То есть идеалистическая мотивация русского фашиста столкнулась с приземленными желаниями его подчиненных грабить ювелирные магазины и красть автомобили. Стрелков раздает с таким трудом захваченное оружие, а ”ополченцы” вместо того, чтобы направить его против ”хунты”, предпочитают стрелять в инкассаторов и предпринимателей», - сказал Филатов.

Бизнесмен и чиновник убежден, что в видеообращении Стрелкова не стоит искать подвоха, это действительно отчаянный призыв о помощи.

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«Я почти уверен, что Стрелков абсолютно искренен в своем недоумении, почему «угнетенные жители юго-востока» не хотят идти освободительным походом на Киев и погибать за выдуманную Путиным Новороссию», - отметил Филатов.

По его словам, сейчас около тысячи «ополченцев» во главе со Стрелковым окопались в Славянске. Часть населения их действительно поддерживает, а часть – нет.

«Мне очевидцы лично рассказывали, как «ополченцы» жаловались на отсутствие сахара: мол, чаю не с чем выпить. Красноречивый факт. Вы можете себе представить, чтобы на киевском Майдане не было сахара?» –спросил Филатов.

Как сообщал УНИАН, в суботу Стрелков (по другим данным Гиркин, офицер ГРУ РФ) записал видеообращение, в котором посетовал, что жители Донбасса не хотят воевать с украинскими военными.

”Я не ожидал, что на всю область не найдется и тысячи мужчин, готовых защищать свой край”, – пожаловался Стрелков.