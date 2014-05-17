Боевики с востока Украины должны быть разоружены - представитель ООН

Об этом заявил помощник генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шимонович, передает Радио Свобода.

«Изменения к Конституции и обсуждения их в рамках национального диалога - это правильный путь для деэскалации напряженности. Однако, как мне говорили представители гражданского общества, с которыми я вчера встречался, эти национальные консультации должны быть открытыми для гражданского общества, в частности для мирных представителей востока страны, которые критикуют власть», - сказал Шимонович на пресс-конференции в Киеве.

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Помощник генсекретаря ООН по правам человека подчеркнул, что вооружение протестующих и превращение их в военизированные формирования должно быть немедленно прекращено, а эти группы должны быть разоружены.

Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что украинская власть готова к диалогу с регионами, но не позволит «терроризировать и шантажировать Украину».