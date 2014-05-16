"ДНР" требует отдать боевикам 50% оружия украинских силовиков и перейти на их сторону

Сегодня, 16 мая, около 10.00 к зенитной ракетной части Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, которая дислоцируется вблизи г. Донецк, на трех легковых автомобилях прибыли вооруженные автоматами и снайперскими винтовками террористы, одетые в гражданскую и камуфляжную одежду, сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны Украины.

Один из мужчин в штатском отрекомендовался «комиссаром внутренних дел Донецкой народной республики» (ДНР). Ссылаясь на то, что «в ДНР принята конституция и созданы собственные вооруженные силы», он предложил военнослужащим воинской части Вооруженных Сил Украины принять присягу на верность самопровозглашенной республики и вступить в ряды ее вооруженных сил. Он также выдвинул условия относительно передачи 50% имеющегося оружия армии ДНР и угрожал нападением в случае отказа. Представители воинской части заявили террористам о верности военнослужащих Вооруженных Сил Украины Военной присяге украинскому народу и предупредили о применении оружия в случае нападения на воинскую часть.

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После этого, около 11.30, к КПП воинской части на двух легковых автомобилях прибыли уже другие неизвестные лица, которые отрекомендовались представителями службы безопасности ДНР и предложили не выполнять требований предыдущих «гостей», а придерживаться лишь их указаний. На это украинские военные ответили так же, как и раньше.

Руководство Министерства обороны считает необходимым напомнить, что в восточных регионах несут службу определенные подразделения Вооруженных Сил Украины, которые действуют исключительно в интересах защиты украинского народа, обеспечения суверенитета и территориальной целостности государства.

Во время выполнения заданий в рамках антитеррористической операции, которая в настоящее время проходит в определенном регионе, военнослужащие имеют право применять оружие в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставами ВСУ, отмечается в сообщении.