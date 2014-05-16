Накануне годовщины депортации нелегитимные власти Крыма запретили митинги до 6 июня

Об этом свидетельствует указ незаконных властей полуострова, размещенный на их странице в соцсети Facebook.

Массовые события на террритории Крыма ограничены в связи с "ситуацией на юго-востоке Украины".

Как сообщалось ранее, в Крыму планируют провести общекрымский траурный митинг ко Дню депортации 18 мая в Симферополе. Он будет проходить только под национальными крымскотатарскими флагами.

Напомним, 18 мая крымские татары чтят начало сталинской депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В этом году истекает 70 лет трагедии, которую крымские татары считают геноцидом их народа.