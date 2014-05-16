Накануне годовщины депортации нелегитимные власти Крыма запретили митинги до 6 июня
10:43, 16 мая 2014Политика
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Накануне годовщины депортации "народов Крыма" нелегитимные власти Крыма запретили проводить на полуострове массовые мероприятия. Запрет на проведение массовых мероприятий действует до 6 июня.
Накануне годовщины депортации "народов Крыма" нелегетимные власти Крыма запертили проведение массовых мероприятий / REUTERS
Об этом свидетельствует указ незаконных властей полуострова, размещенный на их странице в соцсети Facebook.
Массовые события на террритории Крыма ограничены в связи с "ситуацией на юго-востоке Украины".
Как сообщалось ранее, в Крыму планируют провести общекрымский траурный митинг ко Дню депортации 18 мая в Симферополе. Он будет проходить только под национальными крымскотатарскими флагами.
Напомним, 18 мая крымские татары чтят начало сталинской депортации крымскотатарского народа в 1944 году. В этом году истекает 70 лет трагедии, которую крымские татары считают геноцидом их народа.
Фото: Facebook
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