Азаров видит, что дело идет к анархии

Постановление правительства, разрешающее не выполнять незаконные решения судов, может привести к анархии в государстве, считает народный депутат, член политсовета Партии регионов Николай АЗАРОВ.

«Нынешняя власть продолжает создавать ужасные для любого государства прецеденты. Очередное решение Кабинета Министров, разрешающее органам государственной власти не выполнять решения суда, может привести к правовому беспределу в стране. На мой взгляд, и Прокуратура, и Верховный Суд, и Президент Украины должны дать оценку такому решению Кабмина», - заявил Н.АЗАРОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе ПР.

Он убежден, что никто не имеет права не выполнять решения судов. «Решения суда обязательны к исполнению. Это касается не только граждан, но и различных организаций и, в первую очередь, - государственных органов, которые должны служить примером законопослушности», - подчеркнул он.

Н.АЗАРОВ считает, что если кто-то не согласен с судебным решением, то существует процедура обжалования. «Но не выполнять решения суда - нонсенс. Если мы стремимся к построению правового государства, то не имеем права игнорировать решения судебного органа, это путь к анархии и правовому беспределу в государстве. Подобные провокации закладывают в сознание людей понимание того, что решение суда можно не выполнять, что государство может не защитить человека, его права», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он считает, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, по сути, предоставила чиновникам возможность «игнорировать закон и оправдывать свои действия якобы неправомерным судебным решением».

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что когда он был членом правительства, то и его и коллег возмущали решения некоторых судов, «и мы требовали от юридических служб, Министерства юстиции опротестовывать эти решения». «Но мы, чтобы отменить неправомерное, на наш взгляд, решение, действовали в рамках закона. Решение же Кабмина ставит чиновника над законом, а, учитывая, какие люди пришли в исполнительную власть, можно говорить о том, что законность в Украине в большой опасности», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров Украины 23 января принял постановление, которое позволяет не выполнять заведомо неправомерные решения судов.

В свою очередь, министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что в постановлении четко отображено, что в подобных случаях государственные органы, в частности налоговые и таможенные, обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды для обжалования таких решений. “Органы государства обязаны немедленно обращаться в апелляционные суды, если речь идет о решении местных судов, отменять их, вносить представление министру юстиции относительно внесения им представлений в Высший совет юстиции для прекращения деятельности таких судей. То есть, за нарушение присяги освобождать их от должностей”, - сказал министр.