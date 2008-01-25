Бютовец объяснил, как собрать внеочередное заседание ВР
Сейчас шансы мизерные?
Верховная Рада сможет провести внеочередное заседание парламента только по инициативам пяти парламентских комитетов или трех фракций.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР, член фракции БЮТ Сергей САС, отвечая на вопрос, когда депутаты соберутся в ВР в следующий раз.
С.САС напомнил, что сегодня не было открыто пленарное заседание и не состоялось закрытие первой сессии ВР шестого созыва. По его словам, вероятно, что ВР начнет свою работу 5 февраля, в день открытия 2-й сессии парламента. До этого времени, отметил он, парламентарии будут работать в комитетах. «Но депутаты смогут собраться на заседание по инициативе пяти комитетов или трех фракций», - сказал С.САС.