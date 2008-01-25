Бютовец объяснил, как собрать внеочередное заседание ВР

Верховная Рада сможет провести внеочередное заседание парламента только по инициативам пяти парламентских комитетов или трех фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности ВР, член фракции БЮТ Сергей САС, отвечая на вопрос, когда депутаты соберутся в ВР в следующий раз.

С.САС напомнил, что сегодня не было открыто пленарное заседание и не состоялось закрытие первой сессии ВР шестого созыва. По его словам, вероятно, что ВР начнет свою работу 5 февраля, в день открытия 2-й сессии парламента. До этого времени, отметил он, парламентарии будут работать в комитетах. «Но депутаты смогут собраться на заседание по инициативе пяти комитетов или трех фракций», - сказал С.САС.