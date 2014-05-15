Террористы угрожают "силовой операцией", если украинские военные не освободят блокпосты в Донецкой области

Об этом заявил заместитель руководителя террористов Игоря Гиркина ("Стрелок"), Сергей Здрилюк ("Абвер") РИА "Новости".

"Если не отведут бронетехнику, не будут убраны блокпосты так называемой законной власти, у меня хватит сил и средств. Командующий меня сегодня поддержал, все это будет уничтожено и сожжено. Разведывательно-диверсионные группы готовы к движению, и некоторые уже стоят на позициях", - сказал Здрілюк.

Читайте такжеСМИ: Автоматчики "Абвера" заставили мэра Горловки написать заявление об отставке

Вместе с тем, он добавил:

"Двадцать четыре часа даю на вывод всех войск, всех сил", - заявил "Абвер".

Как сообщал УНИАН, диверсантом с позывным "Абвер" ("Адлер"), который фактически является правой рукой "Стрелка", является гражданин РФ Здрилюк Сергей Анатольевич. Этот человек имеет также паспорт гражданина Украины.

Среди прочего, установлена причастность "Абвера" к похищению в Донецкой области представителей ОБСЕ.