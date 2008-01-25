Ахметов открестился от назначения Богатыревой на футбольном языке

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА не согласовывала с одним из лидеров Партии регионов Ринатом АХМЕТОВЫМ свое назначение на эту должность.

Об этом Р.АХМЕТОВ сообщил в интервью агентству УНИАН.

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что Р.БОГАТЫРЕВА - «взрослая женщина и самостоятельный политик».

Р.АХМЕТОВ подчеркнул, что его очень многое связывает с Р.БОГАТЫРЕВОЙ. «Я всегда с уважением относился к этому человеку и политику. А что касается ее решения перейти на новую должность, я отвечу на футбольном языке: полуфинал для меня неожиданный, будем надеяться, что финал будет ясным и победным для Украины», - сказал он.

Р.АХМЕТОВ также подчеркнул, что никакого раскола в Партии регионов нет.

Как сообщал УНИАН, 24 декабря 2007 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ о назначении народного депутата от Партии регионов Р.БОГАТЫРЁВОЙ секретарем СНБО.

Некоторые эксперты выражали мнение, что назначение Р.БОГАТЫРЕВОЙ на пост секретаря СНБО следует рассматривать сквозь призму сближения Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с частью «донецкой» команды, представляющих бизнес-группу Р.АХМЕТОВА.