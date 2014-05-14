В Дебальцево вошли донские казаки, утверждают местные СМИ

14:18, 14 мая 2014
Политика
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Руководит отрядом новоприбывших русофил – Николай Козицын.

Российский шовинист - Николай Козицын / Фото: forum.guns.ru/

Об этом сообщает издание "Дебальцево-онлайн" со ссылкой на местную печатную газету "Трибуна".

УНИАН пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

Так, согласно информации издания, казаки уже успели расселиться в городе и вывесить на здании горисполкома рядом с флагом самопровозглашенной ДНР свой триколор. Информации о количестве прибывших пока нет.

По информации сайта, он встретился с городским головою Владимиром Проценко, депутатом городского совета Сергеем Коноваловым, начальником ГО милиции Владиславом Мрихиным. 

Следует также отметить, что лидер "Нереестрового войска Донского" Николай Козицын известен своими шовинистическими заявлениями. Так, в одном из своих интервью он назвал поляков, румынов и венгров "мразю, которая идет под знамена украинизации".

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