В БЮТ Януковичу ответили: «чья бы корова мычала...»

«Возглавляемое Юлией Тимошенко Правительство демократической коалиции лишь за две недели в этом году выплатило вкладчикам «Сбербанка» бывшего СССР больше, чем Кабинет Министров Януковича за весь предыдущий год, - об этом заявил лидер фракции БЮТ в ВР Иван Кириленко, сообщает сайт блока. – Кабмин ритмично, строго по плану, будто по часам, финансирует программу возвращения вкладов”.

Кириленко признал, что возле отделений «Сбербанка» были очереди и ажиотаж. Но, по мнению бютовца, они “вызваны глубоким недоверием граждан к власти, к предыдущему правительству”. Он добавил, что “вкладчики, и только они, имеют полное и безоговорочное право оценивать качество нашей работы в этом вопросе, а тем более – критиковать нас за недостатки”.

В то же время Кириленко заявил, что “ни Партия регионов, ни персонально Виктор Янукович не имеют моральных оснований критиковать наше Правительство за то, чего сами не могли и не хотели делать”. Впридачу он вспомнил экс-премьеру законопроект № 3287 от 27 марта 2003 года, “которым правительство Виктора Януковича, предлагало приравнять 1 советский карбованец лишь к 23 современным украинским копейка, а сумму долга сокращал до 28 миллиардов гривен”. И посоветовал Виктору Януковичу вспомнить народу поговорку: «Чья бы корова мычала...»