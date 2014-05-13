Ромпей предупредил РФ о серьезных последствиях дальнейшей дестабилизации ситуации в Украине

Дальнейшие шаги российских властей по дестабилизации ситуации в Украине приведут к далеко идущим последствиям для экономики РФ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Европейского совета Герман ван Ромпей сказал в своем заявлении для журналистов в Киеве.

”ЕС согласился, что дальнейшие шаги России по дестабилизации ситуации в Украине приведут к дополнительным далеко идущим последствиям в отношениях в более широком объеме в экономической сфере. Подготовительная работа в этом направлении проводится, мы готовы принять дальнейшие решения, если будет необходимо”, - сказал Ромпей.

Он также сообщил, что сегодня министры иностранных дел стран ЕС согласились усилить санкции против физических и юридических лиц в России.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 мая, Совет ЕС на уровне министров иностранных дел принял решение дополнить список лиц, против которых введены санкции в виде замораживания активов и запрета на въезд в ЕС, фамилиями еще 13 человек.

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Таким образом, теперь в список фамилий чиновников, против которых действуют адресные санкции ЕС, введенные из-за аннексии Россией Крыма и дестабилизации ситуации на востоке Украины, входит 61 человек.

Также Совет ЕС ввел санкции против компаний в Крыму, которые были конфискованы в Украине после аннексии полуострова Россией.

Большинство министров стран ЕС высказалась за расширение второй фазы санкций, а переход к третьей - последней - фазы, предусматривающей широкие экономические санкции против России, будет определяться ее отношением к президентским выборам 25 мая.