Реальная опасность экономической катастрофы существует для Донецкой и Луганской областей - Турчинов

11:31, 12 мая 2014
Политика
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Реальная опасность экономической катастрофы существует для Донецкой и Луганской областей.

Фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председательВерховной Рады Украины Александр Турчинов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что это те области, которые “страдают от террористов, от действий диверсионных групп, от сеператистской вакханалии”.

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