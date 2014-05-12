Реальная опасность экономической катастрофы существует для Донецкой и Луганской областей - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председательВерховной Рады Украины Александр Турчинов на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Он отметил, что это те области, которые “страдают от террористов, от действий диверсионных групп, от сеператистской вакханалии”.