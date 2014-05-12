Начальник мариупольской милиции освобожден: он в тяжелом состоянии
00:55, 12 мая 2014Политика
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Совместными усилиями удалось освободить из плена начальника УВД Мариуполя Валерия Андрущука.
Начальник мариупольской милиции освобожден: он в тяжелом состоянии / Фото:УНИАН
Об этом в своем Facebook сообщил нардеп Олег Ляшко.
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"Он жив, но в очень тяжелом состоянии: черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, сломаны ребра, много гематом на теле. Надеюсь, он скоро поправится", - написал он.
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