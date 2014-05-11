На референдум о присоединении Донбасса к Днепропетровщине пришли миллион избирателей - ЦИК

Согласно данным экзит-полов, от 67 до 75% опрошенных высказались за воссоединение Донбасса с Днепропетровской областью в составе Украины.

"Предварительные результаты референдума (территориального опроса) опровергли миф о пассивности избирателей Восточной Украины", - сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Михаил Лысенко.

"Мы, конечно, догадывались, что подавляющее большинство жителей Донбасса против сепаратизма, который стал синонимом бесправия и насилия, но не ожидали столь массового участия в голосовании. С утра на многих участках образовались длинные очереди. Люди шли к урнам, несмотря на угрозы боевиков", - заявил он.

По данным члена ЦИК Дмитрия Ткаченко, в Донецкой и Луганской областях открыты 37 участков. Они большей частью расположены в крупных промышленных центрах, включая Донецк, Луганск и Горловку. В Славянске, Краматорске и Мариуполе, где ситуация особенно напряжена, голосование не проводится. Но местные жители, вопреки опасности, добираются до ближайших пунктов голосования, чтобы выразить свою гражданскую позицию.

Читайте такжеНа Донбассе призывают к референдуму о присоединении Донецкой области к Днепропетровской"Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что референдум состоялся, и результаты его достаточно репрезентативны. Они убедительно свидетельствуют о твердом желании большинства жителей Донбасса быть вместе с мирным и спокойным Днепропетровском в составе единой и неделимой Украины, - сказал Лысенко.

По его словам, референдум (территориальный опрос) закончится в 22.00, после чего урны будут немедленно опечатаны и под усиленной охраной отправлены в Днепропетровск. Как ожидается, итоги голосования будут объявлены уже 12 мая.