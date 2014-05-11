В Донецке на "референдуме" террористы не разрешают украинским СМИ вести фото- и видеосъемку

Сегодня в Донецке на "референдуме" по вопросу независимости так называемой «Донецкой народной республики», который проводят террористы, журналистам, представляющим украинские СМИ, не разрешают проводить фото- и видеосъемку.

Как передает корреспондент УНИАН, в то же время, всем остальным – съемочным группам российского телевидения и сторонникам «Донецкой народной республики», явно выражающим свою симпатию происходящему, снимать разрешают.

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В связи с тем, что «избирательных участков» открылось в несколько раз меньше, чем обычно, людей на месте переориентируют и направляют туда, где «участки» сегодня работают.

На «избирательных участках» у представителей «Донецкой народной республики» списков избирателей нет, поэтому бюллетень для голосования выдают по паспорту на основании донецкой прописки. Паспортные данные избирателей вписывают в таблицы.

Один из общественных активистов в Донецке сообщил УНИАН, что он уже проголосовал на 5 участках.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские сепаратисты штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.

7 апреля захватившие здание сепаратисты объявили о создании суверенного государства «Донецкая республика» и о намерении провести 11 мая референдум о статусе региона.

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Такой же «референдум» проходит сегодня в Луганской области.

Официальный Киев настаивает, что организованные сепаратистами "референдумы" на Донбассе проводятся незаконно.

Представители США и ЕС заявили, что не признают результаты «референдума» в Луганской и Донецкой областях.