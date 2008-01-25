У некоторых коалициантов поджилки дрожат?

Правящая коалиция может не выполнить своих предвыборных обещаний из-за усердия части депутатов и министров перед оппозицией и социальный популизм. Об этом предостерегают депутаты от блока «Наша Украина-Народная самооборона» Юрий Костенко и Олесь Доний.

Отсутствие единства между Президентом, премьером и спикером парламента, игнорирование частью коалиционных деятелей предвыборных обещаний в интересах социальных вопросов и уход от решительных действий ради удовлетворения прихотей оппозиции – таковы, по словам Юрия Костенко, причины непринятия 12 внесенных Президентом законопроектов, среди которых закон об отмене депутатских льгот. Костенко также отметил, что часть коалиции из страха перед оппозицией будет бесконечно затягивать решение проблем НАТО, УПА и ликвидации символов тоталитаризма. Со своей стороны, Олесь Доний сообщил, что при участии коалиционных депутатов в парламентских комитетах блокируется продвижение постановлений относительно перевыборов мэров Киева и Харькова, а также о недоверии генпрокурору Александру Медведько. По мнению Дония, за отставку генпрокурора высказалось 189 депутатов. Но сейчась все чаще звучат предложения оставить всё как есть.

Немецкая волна