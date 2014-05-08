В Украине начала поступать помощь НАТО передислоцированным из Крыма военным

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Миссии Украины при НАТО.

"В связи со срочной передислокацией из Автономной Республики Крым значительного количества военнослужащих Вооруженных сил Украины, которые остались верными присяге украинскому народу, правительство Украины обратилось к НАТО за гуманитарной помощью для обеспечения их надлежащего обустройства на новых местах дислокации", - говорится в сообщении Миссии.

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"Поступила первая информация о направлении Словакией для нужд передислоцированных из АР Крым военнослужащих Вооруженных сил Украины: генераторы электроэнергии, осветительное оборудование, посуда, другие предметы первой необходимости", - добавляет Миссия Украины при НАТО.