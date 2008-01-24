Желание перемыть кости Яценюку и Луценко разблокировало ВР

Верховная Рада Украины завтра намерена обсудить ситуацию относительно вступления Украины в НАТО и инцидент между мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ и министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщила народный депутат, член фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН.

По ее словам, соответствующее решение было принято сегодня во время заседания согласительного совета. «Это согласованное и компромиссное решение, которое дает возможность разблокировать работу ВР», - сказала народный депутат.

Касаясь вопроса НАТО, А.ГЕРМАН отметила, что на сегодня по этому поводу в парламенте зарегистрированы два постановления.

По ее словам, хотя бы одна из постановлений будет принята, главное подтвердить, что Украина вступит в НАТО только после проведения всеукраинского референдума.

А.ГЕРМАН также отметила, что страна, поддерживающая ПДЧ в НАТО, фактически заявляет о своей готовности вступить в альянс. «Давайте сначала решим, идем мы в НАТО или нет, а затем будем принимать решение относительно ПДЧ», - сказала она.

По словам А.ГЕРМАН, также было принято решение снять с повестки дня на завтра законопроект, предложенный Президентом, которым предусматривается введение уголовной ответственности за отрицание Голодомора как геноцида.

В свою очередь, народный депутат, член фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ отметил, что фракция Партии регионов будет настаивать на том, чтобы премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО внесла в сессионный зал проект постановления об освобождении Юрия ЛУЦЕНКО от должности министра внутренних дел. По его словам, этот инцидент позорит всю украинскую власть.