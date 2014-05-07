Людей с ограниченными возможностями из Славянска перевели в больницы Донецка

Об этом сообщила Наталия Королевская после посещения уже перевезенных людей с особыми потребностями в Донецкой областной больнице восстановительного лечения.

«Только что я посетила больницу, куда мы перевезли людей, которые не могут обходиться без сторонней помощи. К сожалению, в ситуации, которая сложилась в «горячих точках», они оказались брошены на произвол судьбы, ведь мало того, что в стране сокращают социальных работников, так и те, кто остался, зачастую боятся выходить на улицы. Именно на помощь таким людям и направлена работа нашего Института», - заверила она.

Читайте такжеНа блокпостах Славянска террористы установили ракетные комплексы "Фагот"

Наталия Королевская напомнила, что из Славянска из профильного санатория для инвалидов-спинальников уже вывезли 30 человек, которые самостоятельно не могли добраться домой. Она также пообещала, что вместе со своей командой и в дальнейшем будет оказывать помощь людям, которые оказались без поддержки государства, особенно в восточных регионах страны. Ведь, по словам Наталии Королевской, в нынешней ситуации именно забота о людях, как никогда ранее, приобрела первоочередное значение.

«Сегодня востоку нужна не военная миссия, а социальная, поэтому мы будем и далее продолжать помогать и спасать людей. Все средства, которые были собраны на избирательную кампанию, теперь направлены на эти цели», - заявила она, добавив, что программы по оказанию помощи и защите людей ведутся непосредственно в рамках работы Института социальной защиты граждан.

Подводя же итоги своей двухдневной поездки по Донецкой области, Наталия Королевская констатировала: мирное течение жизни в восточных областях Украины остановилось, а люди, проживающие там, реально напуганы. Именно поэтому, по ее словам, Украине нужна законно избранная власть, а, следовательно – и выборы президента Украины 25 мая.

«Темой выборов должны быть не раскол, а объединение страны. 25 мая страна должна сбросить с себя весь ужас противостояния, подтвердить свое единство и начать мирное развитие», - подчеркнула она.