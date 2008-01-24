Луценко говорит, что уже допросился в прокуратуре насчет Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что дал объяснение прокуратуре по поводу инцидента между ним и мэром города Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января после заседания СНБО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я дал объяснение вчера самостоятельно в прокуратуре по этому поводу», - сказал он, добавив при этом, что не знает, что именно прокуратура будет делать с этими объяснениями.

В то же время он заметил, что если будет возбуждено уголовное дело, “будем действовать в соответствии с законодательством”.

«Я уже имею опыт надуманных уголовных дел», - добавил он.

В контексте сказанного, Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он уверен, что есть определенные политические силы, которые не довольны им, а поэтому могут использовать против него различные меры.

Отвечая на вопрос, видит ли он себя в должности мэра Киева, Ю.ЛУЦЕНКО ответил, меня лично интересует эффективность работы в должности министра внутренних дел.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще во время заседания мэр обвинил его в вымогательстве земли якобы для работников милиции и угрозах арестовать сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, если земля не будет выделена. Министр внутренних дел заявил, что это откровенная ложь, и что после завершения СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “брехун и просто подлюга, и так нормальные люди не делают”. “После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам министра, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

Вместе с тем мер Киева заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО ударил его кулаком в лицо и в пах.

21 января Президент Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просит сообщить ему на протяжении недели.