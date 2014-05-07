В Донецке террористы раздают оружие населению

00:47, 07 мая 2014
Политика
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В одном из исполкомов Донецка террористы устроили раздачу оружия всем желающим принять участие в вооруженных провокациях. 

Об этом в своем Facebook сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук.

"Оружие террористы привезли с собой.Среди раздающих оружие идентифицированы российские диверсанты", - написал Тымчук.

"Одновременно в Добропольском районе Донецкой области террористами захвачены 2 офицера местного военкомата. В обмен на их освобождение террористы требуют 300 автоматов", - добавил он.

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