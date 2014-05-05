Возглавляющий боевиков Гиркин-Стрелков заявил, что "без помощи" они не продержатся

Об этом сообщил сам Гиркин в интервью РИА Новости.

"Если мы не удержим город, мы все погибнем, это совершенно понятно. Я обещал, и мои люди обещали, что мы не оставим Славянск. По моей оценке, силы противника, которые сосредоточены вокруг Славянска, превышают наши в несколько раз, и сами мы город не удержим", - сказал Гиркин-Стрелок.

Читайте такжеСБУ: Террористы во главе со Стрелковым планируют взрыв на Карловском водохранилище«Мы будем держаться до конца, но если не будет поддержки, нас уничтожат», - отметил он.

Он также отметил, что поддерживает «связь в Москве только со своими друзьями, никто из них не входит в политические элиты».

Напомним, ранее СБУ опубликовала материалы, доказывающие, что вооруженных боевиков-сепаратистов курирует полковник ГРУ Генштаба ВС России Игорь Гиркин, действующий под псевдонимом "Стрелков". Среди опубликованных данных был и адрес прописки диверсанта в Москве, где после этого побывали украинские журналисты.