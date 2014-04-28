СБУ установила личность Стрелкова: Игорь Всеволодович Гиркин, 1970 г.р., прописан в Москве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве, отвечая на вопросы журналистов, сказала начальник пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

По ее словам в рамках антитеррористической операции СБУ контрразведкой установлено имя и фамилия мужчины, который действует в Украине под именем Игоря Стрелкова по прозвищу “Стрелок”.

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“Это гражданин РФ, полковник Игорь Всеволодович Гиркин. Родился 17 декабря 1970 года, номер паспорта 4506460961. Это лицо зарегистрировано в Москве по адресу: Шенкурский проезд, дом 8-б, кв. 136”, - сказала Остапенко.

Она отметила также, что Гиркин ранее неоднократно посещал Украину с российским загранпаспортом, и в последний раз легально пересек украинскую границу 26 февраля этого года, прилетев рейсом Шереметьево - Симферополь, а в ночь на 27 февраля уже произошел захват Верховной рады АРК, что стало началом аннексии полуострова Крым.

Также Остапенко отметила, что СБУ установила причастность группы «Стрелка» к похищению представителей ОБСЕ в Донецкой области. «Задержание состоялось по непосредственной команде диверсанта Игоря Безлера (позывной «Бес»). Об этом свидетельствуют записи телефонных разговоров Безлера с его подчиненными», - добавила начальник пресс-центра.

*** Гражданин России Игорь Гиркин (Стрелков) Службой безопасности Украины объявлен в розыск. В отношении него начато уголовное производство по факту организации умышленного убийства и совершения действий во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведения диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных областей Украины.

Установлено, что в начале апреля «Стрелков» получил прямой приказ из Москвы начать масштабную диверсионную операцию на материковой части Украины, в частности в Донецкой и Луганской областях.

Службой безопасности установлено, что члены разведывательно-диверсионной группы в составе более 30 человек под командованием «Стрелкова» 13 апреля совершили вооруженное нападение на сотрудников СБУ, во время которого погиб один сотрудник СБУ и трое были ранены.

Стрелков также руководил действиями вооруженных лиц, которые незаконно удерживали военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ ВС Украины в г. Славянск 16 апреля 2014 года.

Установлена причастность «Стрелкова» к убийству депутата Горловского городского совета Владимира Рыбака.