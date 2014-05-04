В Одессе сепаратисты выдвинули новые требования, блокировка милиции продолжается

Как передает корреспондент УНИАН, более тысячи человек остаются возле управления , расположенного в центре Одессы - на улице Преображенской.

По словам одного из митингующих, они, в частности, требуют, чтобы привезли их соратников, задержанных 2 мая, и размещенных в изоляторах районных центрах Овидиополя и Белгород-Днестровского. На это они дали время до 20.00.

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Периодически кто-то из пророссийской толпы через громкоговоритель призывает к более активным действиям. Например, один вопил , что «референдум нам уже не нужен, нужно больше, поскольку нас никто не спросит». Кто-то кричал, что « сжигание людей на Куликовом поле - фашизм и этого прощать нельзя». Звучат призывы «бить милицию», « расправиться с губернатором Немировским», «власть народа».

В толпе много парней в масках, они держат дубинки, металлические палки, щиты. Со слов очевидцев, ранее несколько десятков 30 милиционеров, стоящих недалеко от здания (на пересечении улиц Бунина и Преображенская), бросили щиты и ушли. Нападению митингующих также подверглась съемочная группа российского телеканала «Дождь».

На Преображенской также сильно избит мужчина, заявивший о своей проукраинской позиции. Его окружили плотным кольцом, неизвестные предлагали его взять в заложники. Другим активистам удалось радикально настроенных граждан отговорить от этой затеи. Избитому мужчине удалось уйти.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, по решению прокуратуры Одесской области по требованию митингующих из здания Одесского городского управления внутренних дел, отпущено 67 человек, задержанных за участие в массовых беспорядках 2 мая. В их числе – активисты

Олег Музыка и Ростислав Барда.

Часть митингующих обратилась к милиционерам с требованием выдать им оружие, но им ответили, что при попытке «захвата оружейки будут применены соответствующие меры».

Возле здания дежурят медики скорой помощи. По их словам, возле здания большие беспорядки, которые, впрочем, не привели к штурму, хотя отдельные призывы захватить оружие были. Оружейную комнату охраняют сотрудники спецподразделения. В здание горуправления милиции зашли дополнительные силы правоохранителей.