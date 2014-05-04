Порошенко прогнозирует досрочные выборы в Верховную Раду

«На каждой встрече избиратели поднимают вопрос - новый парламент, поскольку этот парламент уже перестал часто представлять украинский народ. Посмотрите, кто представляет сейчас Юг и Восток - может в этом и есть причина роковой кризиса, потому что люди остались без своих представителей. Они не хотят войны, они хотят диалога и они не видят кто представляет их в диалоге с центральной властью»,- сказал кандидат в Президенты Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции в каменец-Подольском в воскресенье, 4 мая.

Он подчеркнул, что кардинальные изменения в правительстве произойдут после парламентских выборов. «Автоматически и немедленно изменений в правительстве Яценюка не состоится», - подчеркнул Порошенко. По его словам, сейчас будут отстранены те руководители, «кто за эти два месяца запятнал себя коррупцией, продемонстрировал неэффективность своих действий». Кандидат отметил, что значительная часть функций правительства должна перейти в территориальные общины и должности отдельных министров будут нужны. По его словам, должности части руководителей департаментов министерств будут ликвидированы.

Порошенко подчеркнул, что не надо просто менять людей - надо менять систему, идеологию. «После парламентских выборов мы сможем представить всю команду», - сообщил Порошенко.

«Я уверяю вас, что это будут молодые люди, которые будут общаться на английском языке», - сказал он. Кандидат подчеркнул, что нельзя идти в Европейский Союз и не знать английского языка, которая является «инструментом евроинтеграции». Адаптацию законов, европейских правил и норм осуществить не возможно без знания языка, «потому что налогоплательщики будут тратиться лишь на переводчиков», - подчеркнул Порошенко.

Кандидат отметил, что не будет обнародовать фамилии возможных кандидатов на должности в правительстве, но обнародует требования, которым должны отвечать потенциальные кандидаты.