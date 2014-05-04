В Харькове суд запретил проводить в воскресенье массовые мероприятия

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Исполком Харьковского горсовета призвал граждан не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в массовых акциях.

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«В связи с общественно-политической ситуацией, сложившейся в стране, просим вас воздержаться завтра от участия в различных митингах и собраниях. Проведение их 4 мая 2014 года запрещено решением суда. Просим вас не поддаваться на провокации и соблюдать спокойствие. Вчера в Украине погибло более 40 человек, и наш долг почтить тех, кто ушел из жизни, миром», - говорится в сообщении.

По сведениям и.о. Харьковского городского главы Александра Новака, горсовет подавал заявление в Харьковский окружной административный суд об ограничении проведения массовых мероприятий в Харькове 4 мая.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 мая, и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал указ об объявлении в государстве двухдневного траура по погибшим в ходе антитеррористической операции на Донбассе и в результате беспорядков, спровоцированных пророссийскими сепаратистами в Одессе.

В Харьковской области из-за трагических событий в Одессе, в результате которых погибли более 40 человек, объявлен трехдневный траур с 3 по 5 мая. По сведениям председателя Харьковской ОГА Игоря Балуты, в Харьковский окружной административный суд сегодня, 3 мая, был подан иск о запрете проведения любых массовых мероприятий в воскресенье, 4 мая.

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Харьковская облгосадминистрация и областное управление милиции обратились к гражданам с просьбой воздержаться от участия в массовых мероприятиях.

В свою очередь из-за объявленного траура харьковский Евромайдан решил перенести запланированное на воскресенье, 4 мая, народное вече.

В то же время харьковский Антимайдан анонсировал свой митинг на 4 мая в 12.00.