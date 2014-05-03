В Краматорске в ходе АТО два человека получили смертельные ранения - ОГА

В Краматорске Донецкой области в ходе антитеррористической операции два человека получили смертельные ранения, 12 госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

«По состоянию на 16.00 3 мая в ходе антитеррористической операции в Краматорске от огнестрельных ранений скончались два человека. Еще 12 человек с огнестрельными ранениями доставлены в лечебно-профилактические учреждения города», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 2 мая в районе Славянска и Краматорска началась активная фаза антитеррористической операции силами подразделений МВД, Нацгвардии и армии.

Сегодня ночью силы АТЦ полностью взяли под контроль аэропорт в г. Краматорске и все блокпосты вокруг этого города, а также освободили от сепаратистов телевышку, возобновлено вещание украинских телеканалов. Также освобождено от сепаратистов городское управление СБУ.

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Вместе с тем в Краматорске в связи с проведением антитеррористической операции не работают супермаркеты и не ходит общественный транспорт.

Ранее местные СМИ сообщали, что в Краматорске в ходе АТО по состоянию на 14.15 погибли трое и ранены 17 человек.