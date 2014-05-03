Представитель Кремля Лукин заявил об освобождении инспекторов ОБСЕ из плена

В Славянске представитель президента РФ Владимира Путина Владимир Лукин, который ранее неофициально прибыл в Донецк с "миссией частного лица", заявил об освобождении военных инспекторов ОБСЕ из плена террористов.

Об этом он объявил под горсоветом Славянска 3 мая, сообщил журналист российских СМИ Александр Коц, пишет Украинская правда.

"Лукин под зданием горсовета Славянска сообщает об освобождении военных инспекторов без каких-либо условий. "Жест доброй воли", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, по данным группы «Информационное сопротивление», делегация представителей Москвы во главе с Лукиным, вылетела в Украину чартерным рейсом, 2 мая около 10.00 приземлилась в аэропорту Донецка.

В МИД РФ заявили, что Лукин прибыл в Донецкую область «по просьбе западных коллег», при этом не сообщили, был ли визит согласован с украинской стороной.

Того же дня, реагируя на проведение Украиной антитеррористической операции в Славянске, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в эфире госканала "Россия 24" очень озабоченно заявил, что с Лукиным якобы исчезла связь после начала АТО, а МИД РФ заявил, что миссия Лукина "уже подвергается угрозе" и требует "принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российского представителя".

Однако "пропавший" представитель Путина, по данным СМИ, "нашелся" в люксовой резиденции Рината Ахметова, которая расположена в Ботаническом саду Донецка. Более того, Лукин вечером 2 мая присутствовал на матче "Шахтер" - "Ильичевец" на стадионе "Донбасс-Арена" в качестве гостя Ахметова.

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Как написал координатор группы Информационное Сопротивление Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, о прибытии делегации МИД Украины сообщено не было.

"По нашим данным, задача делегации - сделать громкие обвинительные заявления о «грубых нарушениях прав человека» со стороны украинской власти и силовиков на востоке Украины", - сообщил Попов.

Лукин был представителем Путина, который прибыл в Киев 20 февраля 2014 года для участия в переговорах между Януковичем и Майданом в качестве посредника от РФ. Стал единственным представителем сторон, отказавшимся подписывать договор между Януковичем и оппозицией (в «невыполнении» которого Москва сейчас усиленно обвиняет нынешнюю украинскую власть).