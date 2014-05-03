СБУ получила доказательства координации Россией захвата представителей ОБСЕ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, несмотря на заявления российской стороны о том, что ответственность за захват заложников лежит на Украине, запись телефонного разговора между специальным представителем президента РФ Владимиром Лукиным и руководителем вооруженных террористов «Стрелком» Игорем Гиркиным (Стрелковым) свидетельствует о том, что официальная российская сторона координирует действия боевиков и непосредственно влияет на их решения.

«А «активное участие» российской делегации в освобождении иностранных заложников - не более, чем инсценизация», - заявили в СБУ.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля в Славянске террористы захватили автобус, в котором находились 8 представителей ОБСЕ, 5 военнослужащих Вооруженных сил Украины и водитель. В составе группы ОБСЕ были четверо представителей ФРГ и по одному из Швеции, Польши, Дании и Чехии. Боевики заявили о намерении обменять их «на наших пленных, в частности, на (арестованного «народного губернатора» Донецка) Павла Губарева». 27 апреля террористы освободили шведского военного в связи с тем, что он болеет сахарным диабетом.