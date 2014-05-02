На выезде из Луганска боевики беспрепятственно строят блокпост - СМИ

На выезде из Луганска в сторону Донецка, на территории пос. Юбилейный, радикалы беспрепятственно строят блокпост. Об этом сообщает ОСО УМВД в Луганской области, пишет "ОстроВ".

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На автодороге М-04 (связывает Луганск и Донецк) на территории пос. Юбилейный недалеко от стационарного поста ГАИ (в районе электроаппаратного завода) пророссийские радикалы возводят из автомобильных шин блокпост.

Милиция не препятствует действиям данных граждан, сообщает источник.