На выезде из Луганска боевики беспрепятственно строят блокпост - СМИ
19:22, 02 мая 2014Политика
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Милиция не препятствует действиям данных граждан, сообщает источник.
В Луганске продолжаются беспорядки / REUTERS
На выезде из Луганска в сторону Донецка, на территории пос. Юбилейный, радикалы беспрепятственно строят блокпост. Об этом сообщает ОСО УМВД в Луганской области, пишет "ОстроВ".
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На автодороге М-04 (связывает Луганск и Донецк) на территории пос. Юбилейный недалеко от стационарного поста ГАИ (в районе электроаппаратного завода) пророссийские радикалы возводят из автомобильных шин блокпост.
Милиция не препятствует действиям данных граждан, сообщает источник.
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