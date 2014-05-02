В Луганске возле захваченного здания СБУ нашли тело мужчины

Возле здания СБУ в Луганске обнаружено тело мужчины.

Как сообщает Отдел связей с общественностью ГУМВД Украины в Луганской области, анонимное сообщение об этом поступило в дежурную часть 1 мая.

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На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, сотрудники которой установили, что на улице Советской, 79 во дворе здания СБУ (в беседке для курения) находится труп мужчины без внешних признаков насильственной смерти. По результатам проведения оперативных мероприятий была установлена личность умершего гражданина – это житель Луганска, 1975 г.р.

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Данный факт внесен в ЕРДР. Труп направлен в морг для установления причины смерти. По данному факту проводится проверка.

Как известно, террористы захватили здание СБУ в Луганске 6 апреля и удерживают его до сих пор.