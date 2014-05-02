Российский офицер Стрелков с группой диверсантов идет на прорыв из Славянска - Тымчук

Об этом написал на своей странице в Facebooк руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тимчук.

Читайте такжеВ Краматорске диверсант Стрелков уже назначает новых начальников милиции

«По оперативным данным группы «Информационное сопротивление», командир российских диверсантов «Стрелок» с группой подчиненных идет на прорыв из Славянска. Местным сепаратистам сообщено, что на вмешательство России особо рассчитывать пока не стоит», - отметил эксперт.

По словам Тымчука, штаб террористов в Славянске расформировывается, но «аналогичная структура организуется в Горловке. Командование передано диверсанту с позывными «Абвер».

Кроме того, он отметил, что «террористы в Славянске готовятся все же осуществить провокацию с возможной гибелью людей, о планировании которой мы сообщали вчера. Цель - имитировать «зверства» украинских силовиков (о «привязке» к провокации якобы действующих в городе представителей «Правого сектора», как это планировалось вчера, пока информации нет)».

Тымчук подчеркнул, что российские журналисты «срочно собираются лидерами террористов в районе, пока еще контролируемом пророссийскими сепаратистами».