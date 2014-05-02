Баррозу: поддержать Украину – дело всего мира

Положение в Украине является "самой большой угрозой стабильности и безопасности в Европе после падения Берлинской стены", - сказал он, выступая в Стэнфордском университете в США, передает Радио Свобода.

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Баррозу подчеркнул, что Россия не приняла "суверенный выбор Украины", ее народа "взять свое будущее в собственные руки и сблизиться с Европейским союзом" и вмешалась. "Мы не можем ни принять, ни оправдать такой вид поведения", - подчеркнул глава Еврокомиссии.

Он считает, что поддержать Украину и заставить Россию заплатить за это дипломатическую и экономическую цену - это теперь вопрос не только Европейского союза, США или G7, но и остального мира. Потому что речь идет о "прямой угрозе международному праву и международному миру", - добавил Баррозу.