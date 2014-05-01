СМИ: В Горловке сепаратисты захватили прокуратуру и сожгли дела

Об этом сообщает местный сайт Gorlovka.ua.

«Сегодня днем в Горловке захватили городскую прокуратуру, из которой вооруженные люди в масках вынесли компьютеры, а во дворе устроили костер из уголовных дел и другой прокурорской документации. При этом, сама постройка не пострадала, окна в кабинетах и на входе не разбиты», - сказано в сообщении.

Читайте такжеТеррористы захватили прокуратуру Донецкой области, среди бойцов ВВ есть раненыеТакже, заявляет издание со ссылкой на очевидцев, прокуратура якобы не работала с начала недели.