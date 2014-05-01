СМИ: В Горловке сепаратисты захватили прокуратуру и сожгли дела
19:57, 01 мая 2014Политика
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В Горловке Донецкой области сепаратисты захватили городскую прокуратуру.
Сепаратисты захватили горловскую прокуратуру / REUTERS
Об этом сообщает местный сайт Gorlovka.ua.
«Сегодня днем в Горловке захватили городскую прокуратуру, из которой вооруженные люди в масках вынесли компьютеры, а во дворе устроили костер из уголовных дел и другой прокурорской документации. При этом, сама постройка не пострадала, окна в кабинетах и на входе не разбиты», - сказано в сообщении.
Читайте такжеТеррористы захватили прокуратуру Донецкой области, среди бойцов ВВ есть раненыеТакже, заявляет издание со ссылкой на очевидцев, прокуратура якобы не работала с начала недели.
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