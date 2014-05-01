Тымчук назвал возможные направления нападения России на Украину

Согласно оперативным данным группы "Информационное Сопротивление" сегодня существует два направления возможного удара российских оккупантов - Слобожанское и Донецкое.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, координатор группы «Информационное Сопротивление» Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"Обращаем внимание: в 50-км зоне от госграницы РФ с Украиной - до 18 тыс. личного состава, в 200-км зоне - плюс до 20 тыс. (всего возле границ порядка 38 тыс., нижняя оценка - 36 тыс.), в Крыму - до 22 тыс.", - уточнил он.