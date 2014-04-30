Турчинов обещает проконтролировать, чтобы террористы не проникли на Харьковщину и Одесщину

И.о. президента Украины Александр Турчинов заявляет, что основная задача власти на сегодняшний день - не допустить расползания террористической угрозы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на совещании с главами облгосадминистраций в Киеве.

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“Первая задача, которая стоит перед нами, перед главами администраций, перед всей вертикалью власти, перед силовыми структурами, - не допустить расползания террористической угрозы на другие регионы Украины. Сегодня происходят попытки дестабилизировать ситуацию в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Николаевской областях. Задача атаковать эти регионы поставлена перед наемниками и диверсантами, и поэтому я подчеркиваю: наша задача - не допустить расползания террористической угрозы в эти регионы, в первую очередь в Харьковскую и Одесскую области”, - сказал Турчинов.

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Он отметил, что лично будет контролировать, чтобы террористы не проникли на Харьковщину и Одесщину.

Обращаясь к руководству силовых структур, Турчинов подчеркнул, что они обязаны обеспечить спокойный отдых граждан на майские праздники. Вместе с тем, по словам и.о. президента, по данным разведки, именно на майские праздники планируются попытки диверсий.