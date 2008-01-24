Ющенко: Украина осознает ответственность за энергобезопасность Европы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил участников Давосского форума, что Украина неуклонно придерживается своих обязательств как страна-транзитер энергетических ресурсов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время сессии ежегодного заседания Всемирного экономического форума в Давосе «Политика в отрасли трубопроводного транспорта».

Глава государства заверил, что Украина глубоко осознает ответственность за энергетическую безопасность в Европе и неуклонно придерживается своих обязательств как страна-транзитер энергетических ресурсов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что среди стратегических направлений политики Украины в энерготранспортной отрасли – модернизация и развитие существующей газотранспортной сети.

Мероприятие проходило в форме интерактивной дискуссии. В нем приняли участие Президент ЕБРР Жан ЛЕМЬЕР, директор программы по вопросам энергетики и устойчивого развития Стенфордского университета Давид ВИКТОР, представители деловых кругов.