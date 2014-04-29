В МИД опровергли очередное вранье России о строительстве в Украине "концлагерей"

Об этом говорится в совместном заявлении Министерства иностранных дел и Государственной миграционной службы Украины, сообщает департамент информационной политики МИД Украины.

«Удивляет, насколько болезненным и искаженным может быть воображение авторов таких сообщений, чтобы увидеть в Украине «концентрационные лагеря для жителей юго-восточных областей», отмечается в заявлении.

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«Министерство иностранных дел и Государственная миграционная служба считает целесообразным официально разъяснить, что в сентябре 2009 года в Украине начата реализация совместного с Европейским Союзом проекта «РЕАДМИТ 1», которым предусмотрено строительство двух пунктов временного пребывания нелегальных мигрантов - в Донецкой и Николаевской областях. Оба пункта будут рассчитаны на одновременное содержание 100 нелегальных мигрантов каждый», говорится в заявлении.

На сегодняшний день в сфере управления Государственной миграционной службы Украины функционируют два пункта, в которых содержатся нелегальные мигранты - в Волынской и Черниговской областях. Эти пункты рассчитаны на одновременное содержание соответственно 165 и 208 человек и территориально расположены вблизи западного и северного участков государственной границы Украины.

Строительство аналогичных пунктов в Донецкой и Николаевской областях позволит сэкономить затраты на транспортировку нелегальных мигрантов, задержанных в восточных и южных областях Украины в места содержания.

«Следует отметить, что в пункт временного пребывания нелегальных мигрантов могут быть помещены только иностранцы или лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство и в отношении которых принято решение о принудительном выдворении за пределы Украины», подчеркивается в заявлении.