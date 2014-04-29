Угрозы для детей на улицах Славянска нет – сепаратисты

Об этом сообщает сайт новостей города Славянск.

В частности, один из руководителей сепаратистских групп – Вячеслав Пономарев заявил, что угрозы для жизней детей в городе нет, и призвал родителей смело отпускать их в учебные заведения.

В тоже время он поручил начальнику отдела образования Александру Зубареву провести беседу с директорами школ и детсадов, дабы они обзванивали родителей и объясняли всем, что обстановка в городе спокойная и детям ничего не угрожает.

Между тем, несколькими днями ранее, как сообщал УНИАН, сепаратисты избили детей, которые попросту сфотографировали блокпост.