Угрозы для детей на улицах Славянска нет – сепаратисты
13:34, 29 апреля 2014Политика
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Террористы не ждут штурма города в ближайшее время.
Сепаратисты избивают детей, но Пономарев заявляет, что угрозы для их жизней нет / REUTERS
Об этом сообщает сайт новостей города Славянск.
В частности, один из руководителей сепаратистских групп – Вячеслав Пономарев заявил, что угрозы для жизней детей в городе нет, и призвал родителей смело отпускать их в учебные заведения.
В тоже время он поручил начальнику отдела образования Александру Зубареву провести беседу с директорами школ и детсадов, дабы они обзванивали родителей и объясняли всем, что обстановка в городе спокойная и детям ничего не угрожает.
Между тем, несколькими днями ранее, как сообщал УНИАН, сепаратисты избили детей, которые попросту сфотографировали блокпост.
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