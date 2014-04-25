Под Славянском сепаратисты избили детей - ОГА
Факт избиения детей вызвал негативную реакцию у местных жителей.
В Славянском районе, в пос. Былбасовка, сепаратисты избили детей, которые сфотографировали охраняемый ими блокпост.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.
Читайте такжеВ Донецке показали "шпионов Правого Сектора", похожих на бомжей
В ОГА также подчеркнули, что жители Славянского района меняют своё отношение к незаконным формированиям: негативную реакцию вызвал факт избиения детей, которые сфотографировали блокпост и дежуривших на нем людей в Былбасовке.
Читайте такжеМинобороны: Антитеррористическая операция в Славянске идет по плану
В сообщении уточняется ситуация, которая сложилась на подступах к городу Славянску - в Крестищенском и Мирненском сельских советах велись военные действия силами внутренних войск, которые сняли блокаду вооружённых формирований на блокпостах. Однако минувшей ночью ополченцы вернули свои позиции.