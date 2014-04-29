НТКУ определила порядок дебатов кандидатов в президенты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Первого национального.

Участие в жеребьевке имели возможность принять кандидаты на пост президента Украины, или же их доверенные лица.

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Следовательно, порядок участия кандидатов в президента в "Национальных дебатах" такой:

9.05.14 - Анатолий Гриценко: Ольга Богомолец; Александр Клименко

10.05.14 - Петр Порошенко; Зорян Шкиряк; Василий Цушко

11.05.14 - Олег Тягнибок; Владимир Саранов; Андрей Гриненко

16.05.14 - Юрий Бойко; Петр Симоненко; Наталья Королевская

17.05.14 - Дмитрий Ярош; Вадим Рабинович; Василий Куйбида

18.05.14 - Николай Маломуж; Ренат Кузьмин Олег Ляшко

23.05.14 - Юлия Тимошенко, Сергей Тигипко; Валерий Коновалюк

Напомним, что сначала все 23 кандидаты подтвердили свое согласие на участие в дебатах на Первом национальном. Впоследствии два кандидата - Михаил Добкин и Олег Царев выдвинули свои условия, противоречащие введенным НТКУ правилам по обеспечению равных возможностей для всех кандидатов. Поэтому в теледебатах будет участвовать 21 кандидат.

Модератором "Национальных дебатов" будет генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания, а сам проект подготовлен Первым национальным совместно с МОО "Интерньюз-Украина", "Общественным телевидением", фондом "Общественность" и ОО "Центр UA".