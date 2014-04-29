Экстремисты в Донецке отпустили захваченных участников проукраинского митинга

Заложников, которых сепаратисты захватили после вчерашнего митинга в Донецке - освободили. Это ТСН подтвердили в Донецкой милиции.

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После нападения на участников мирного шествия за единство Украины, сепаратисты похитили пять участников митинга. Держали их в бывшем офисе Партии регионов, где ныне размещается штаб экстремистов.