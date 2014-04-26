Королевская: от качества диалога зависят судьбы миллионов украинцев на Востоке

«Я уверена, что в ходе откровенного диалога участники переговоров поймут - проблема не в том, что кто-то с востока, кто-то с запада, а в том, что наши политики давно заигрались. Они забыли, что играют не в шахматы, а судьбами миллионов простых людей, которые нуждаются в социальной защите и брошены государством один на один со своими проблемами», - сказала она.

Невзирая на попытки провокаторов сорвать общение Наталии Королевской с пришедшими луганчанами, ей удалось поговорить с местными жителями. «Я уже третий день лично общаюсь с простыми людьми в восточном регионе, чтобы непосредственно от них узнать о тех проблемах, которые волнуют их больше всего. И то, что я узнала здесь, я донесу до всей Украины и центральной власти. Это обязательно поможет Украине услышать голос востока», - отметила политик. Читайте такжеГосударство должно гарантировать шахтерам безопасные условия труда - Королевская

По четкому убеждению Наталии Королевской, Украина должна стать сильным государством, с мощно развитой социальной политикой, предусматривающей заботу о своих гражданах. «Когда государство сможет гарантировать социальную защиту и достойный уровень жизни, уверена, отпадет необходимость выходить на акции протеста, потому что все спорные вопросы можно будет решить мирным путем», - подчеркнула кандидат в президенты страны.

Наталия Королевская напомнила, что социальная защита людей – это основная задача государства, и наступать на их социальные права в самые тяжелые для страны времена – бесчеловечно.

Напомним, что тур Наталии Королевской по востоку Украины начался в четверг, 23 апреля, с посещения Свято-Успенской Святогорской Лавры, после чего она побывала в Славянске, Краматорске, Горловке и Донецке.