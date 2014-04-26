МИД Украины хочет провести переговоры "женевской четверки" в Киеве

Министерство иностранных дел Украины приветствует предложение Киевской городской государственной администрации о проведении в ее помещении встречи участников Женевских договоренностей и готово содействовать в ее организации.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики МИД.

«Министерство иностранных дел Украины приветствует предложение Киевской городской государственной администрации провести в ближайшие дни в помещении КГГА очередную традиционную встречу участников Женевских договоренностей, в частности, Украины, США, ЕС и Российской Федерации, а также представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и готово оказать содействие в ее организации», - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 25 апреля первый заместитель председателя КГГА Богдан Дубас во время встречи с представителями миссии ОБСЕ предложил провести очередную встречу участников Женевских договоренностей в помещении Киевской горгосадминистрации.

Представители миссии ОБСЕ также осмотрели помещения госадминистрации, где сейчас проводятся строительно-восстановительные работы.

«Руководство КГГА предложило в ближайшие дни провести в помещении столичной госадминистрации очередную встречу участников Женевских договоренностей. В частности, Украины, Российской Федерации, США, ЕС, а также представителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - сообщили в пресс-службе КГГА.

Справка УНИАН. 17 апреля в Женеве состоялась четырехсторонняя встреча глав МИД Украины, США, ЕС и РФ для поиска путей выхода из кризиса в Украине. Участники встречи договорились, что сепаратисты, которые захватили административные здания на востоке Украины, должны освободить их. Всем, кто добровольно сложит оружие, гарантирована амнистия.

