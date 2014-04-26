Вероятность предварительного принятия изменений в Конституцию до выборов невысокая – Кошулинский

Об этом он сказал в комментарии агентству УНИАН.

“Вероятность невысокая, учитывая невысокую активность депутатов и несогласованность позиций”, - сказал вице-спикер.

“Любые изменения в Конституцию затрагивают крупные процессы - идеологические программные принципы различных политических сил”, - подчеркнул он.

По словам Кошулинского, учитывая расклад политических сил, существующий в парламенте, вероятность, что такие изменения, даже предварительно 226 голосами, будут приняты, “не очень высокая”.Читайте такжеПольша и Латвия выступают против участия третьих государств в разработке Конституции Украины

Отвечая на вопрос, насколько реально, что может быть достигнута договоренность о предоставлении русскому языку статуса второго государственного путем внесения изменений в Конституцию, Кошулинский сказал: “Вероятности такой вообще нет”.

Он отметил, что собрать 300 голосов для такого решения в парламенте невозможно. При этом вице-спикер также напомнил, что вопрос государственности языка, в соответствии с Конституцией Украины, должен приниматься только после проведения референдума.

“Потому никто это трогать не будет”, - сказал он.Читайте такжеВласти обещают изменения в Конституцию и децентрализацию

Говоря о раскладе политических сил и наличии голосов в парламенте, Кошулинский отметил: “Здесь простая математика - коммунисты не голосуют и «регионалы» не голосуют, остается только провластная коалиция и внефракционные. Потому здесь очень сложный процесс. Конечно, могут быть катаклизмы, может быть война, но твердой уверенности, что будет вероятность (речь идет о предварительном одобрении 226 голосами изменений в Конституцию - УНИАН) нет”.