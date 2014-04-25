Яценюк отправился в Ватикан для встречи с папой римским Франциском
17:02, 25 апреля 2014Политика
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Программа визита также предусматривает встречи украинского премьера с главой Совета министров Италии Маттео Ренции и государственным секретарем Святого престола Пьетро Паролино.
Яценюк представит Украину на торжественной церемонии канонизации римских пап
Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.
Он отметил, что Яценюк представит Украину на торжественной церемонии канонизации римских пап Иоанна Павла II и Иоанна XXIII, которая состоится 27 апреля.
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Помимо этого Перебинис напомнил о том, что последний визит главы украинского правительства в Италию состоялся в 1998 году, а в Ватикан – в 2009 г.
"Визит украинского правительства в Ватикан и Италию можно рассматривать как пример перезагрузки новой украинской властью украинско-итальянского и украинско-ватиканского диалога на наивысшем уровне", - добавил он.
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