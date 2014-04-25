Яценюк отправился в Ватикан для встречи с папой римским Франциском

Об этом сообщил директор департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Он отметил, что Яценюк представит Украину на торжественной церемонии канонизации римских пап Иоанна Павла II и Иоанна XXIII, которая состоится 27 апреля.

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Помимо этого Перебинис напомнил о том, что последний визит главы украинского правительства в Италию состоялся в 1998 году, а в Ватикан – в 2009 г.

"Визит украинского правительства в Ватикан и Италию можно рассматривать как пример перезагрузки новой украинской властью украинско-итальянского и украинско-ватиканского диалога на наивысшем уровне", - добавил он.